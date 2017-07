Gabriele Detti is de sterkste op de 800 meter vrije slag

Karsdorp en Moreno treffen in eerste speelronde Hateboer en Gosens

20:19 Rick Karsdorp doet er alles aan om weer fit te worden na zijn meniscusoperatie. Het doel van de aanwinst van AS Roma is de eerste speelronde. Vandaag is bekend geworden dat Atalanta de tegenstander van de Romeinen is op de eerste speeldag van de Serie A.