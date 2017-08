Garbiñe Muguruza voelt zich beter thuis op hardcourt

In Cincinnati, het voorbereidingstoernooi op de US Open, bereikte de 23-jarige Muguruza dinsdag de derde ronde. De Braziliaanse qualifier Haddad Maia had weinig in te brengen: 6-2 6-0. ,,Het is een beetje een rare uitslag, want het was best een spannende wedstrijd en het verschil was niet zo groot als het misschien lijkt'', aldus Muguruza, die in de derde ronde stuit op de Amerikaanse Madison Keys of de Russische Daria Kasatkina.