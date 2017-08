Geen Heerenveen voor Leeuwin, Utrecht haalt Willock

Toptalent López wint zware bergrit, Kelderman naar plek 5 in klassement

30 augustus Na talloze steile muren en overgangsetappes konden de toppers zich niet langer verstoppen in de bergrit naar Calar Alto. Estevan Chaves stortte in, terwijl Wilco Kelderman uitstekende zaken deed. De ritzege was voor het Colombiaanse toptalent Miguel Ángel López.