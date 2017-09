Geen verrassingen in Champions League-selectie Feyenoord

Ritzege Boasson Hagen in Groot-Brit­tan­nië, Groenewegen derde

17:29 Edvald Boasson Hagen heeft de tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. In de rit van het Kielder Water & Forest Park naar Blyth was hij na 211 kilometer de snelste in de massasprint.