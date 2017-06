Gemengd dubbelspelpartij van Jean-Julien Rojer verregend

Real-coach Zidane in illuster rijtje

19:45 Zinédine Zidane is de tweede Franse trainer die voor de tweede keer in een finale van het belangrijkste Europese bekertoernooi staat. Hij treedt in de voetsporen van Albert Batteux die zijn ploeg Reims in 1956 en 1959 van Real in de eindstrijd zag verliezen.