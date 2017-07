Gerard de Rooy, de rebel van de truckerskaravaan

,,Ze waren nogal boos dat ik me negatief in de pers had uitgelaten. Ik zei: ‘Het is niet negatief, het is de waarheid.’Of ik het dan een beetje wilde afzwakken? Nou, ik heb de beslissing genomen en mijn doel is nu om ook wat leuke mensen mee te krijgen”, zegt hij triomfantelijk. ,,Ze snappen ook wel dat die sneeuwbal aan het rollen gaat. En die wordt alleen maar groter.”

Gerard de Rooy is op de eerste plaats transportondernemer, rallyrijden is zijn passie, een leuk tijdverdrijf. Erfelijk belast door vader Jan, de Nederlandse Dakar-pionier. Maar zo leuk was het de afgelopen jaar niet in Zuid-Amerika, ondanks zijn tweede zege, in 2016. ,,Gewoon bagger. Korte specials, regen, niks. Tv is klote, want als je geen rally hebt kun je geen mooie beelden maken. Qua rijden is er geen bal aan. Iedereen klaagt erover. Maar Dakar is Dakar, dat blijft dé rally. Ja, wel als we er allemaal blijven rijden. Dan is er geen alternatief. Niet als iedereen als een schaap in dezelfde kudde blijft zitten.”

Zwarte schaap

De Rooy verlaat de kudde. Wordt nu in ASO-kringen gezien als het zwarte schaap. Vreest hij geen represailles voor de leden van Team De Rooy die in januari wel aan de start staan van de Dakar Rally, onder wie Ton van Genugten uit Eersel. ,,‘Het is heel simpel’, zei ik toen een van de grote bazen van Amaury Sport belde. ‘Het heeft voor mij geen zin om jullie ramen in te gooien, want het grootste deel van mijn team start nog steeds in jullie wedstrijd. De grootste geldstroom gaat naar ASO, niet naar Afrika. En als jullie tegenwerken, stappen we helemaal over.’ Dat snapten ze.”

,,De grote bazen van ASO zeggen toch nooit dat het hun schuld is. Het ligt altijd aan iemand anders. Aan de regering of aan het weer. Maar als je beslist om in het regenseizoen naar de Amazone te gaan, word je nat.”

Natuurramp

Wedstrijdleider Marc Coma lichtte hij al in tijdens de presentatie van de Dakar Rally 2018 in april in Loon op Zand. ,,Als oud-rijder snapte Marc mij. ‘We did not perform’, gaf hij toe. ,,Nu maken ze weer een mooie rally. Op papier tenminste. Net als twee jaar geleden. Toen hebben ze er Peru op het laatste moment uitgehaald. Vanwege een natuurramp. Niets aan te doen, maar je zit wel met de gebakken peren. Toen ze het parcours bekendmaakten, was er in Peru een grote modderstroom, 100.000 mensen zonder huis. Waar ga je naar toe als Peru weer uitvalt? Dan kun je alleen naar Bolivia en Argentinië. En krijgen we weer hetzelfde rondje als afgelopen keer.”