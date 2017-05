Gestrafte beachvolleyballer Steven van de Velde ‘dolblij met tweede kans’

Samen met Boehlé werd Voorburger Van de Velde (nu 22) in 2015 nationaal kampioen beachvolleybal. Een dag later begreep Van de Velde dat er een Europees arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd, omdat hij in 2014 als 19-jarige in Engeland eenmalig seks had met een meisje van 12.



De twee hadden elkaar leren kennen via Facebook. Hij kreeg vier jaar cel, maar kon het laatste deel van zijn straf in eigen land uitzitten, naar Nederlandse strafmaat. En die is minder zwaar dan in Engeland.