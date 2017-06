Gilles Müller wint nu wel in Rosmalen

De 34-jarige Luxemburger was stond vorig jaar ook in de eindstrijd van het Nederlandse toernooi. Toen moest hij nog zijn meerdere erkennen in de Fransman Nicolas Mahut, die het toernooi toen voor de derde keer won. Voor Müller was het zijn tweede profzege op de ATP Tour in het enkelspel. In januari van dit jaar was de huidige nummer 28 van de wereld de beste in Sydney. De 38-jarige Kroaat Ivo Karlovic, de mondiale nummer 24, won dit jaar nog geen toernooi.