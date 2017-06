Goffin lang buitenspel door spierscheuring

De nummer twaalf van de wereldranglijst raakte afgelopen vrijdag op Roland Garros in de derde ronde geblesseerd. Na een lange rally in de eerste set tegen de Argentijn Horacio Zeballos schoof hij met zijn voet onder een terreindoek en verzwikte hij zijn enkel. Goffin moest daarna het duel staken.

Door zijn enkelblessure is het grasseizoen voor Goffin in gevaar. Het toernooi in Rosmalen (12-18 juni) lijkt sowieso voor hem te vroeg te komen.