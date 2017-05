Golden State ongeslagen naar laatste vier in NBA

Iraanse lookalike van Messi opgepakt na veroorzaken chaos

7:56 Een Iraanse lookalike van Lionel Messi is afgelopen weekeinde in zijn land door de politie opgepakt omdat hij een chaos veroorzaakte. In de stad Hamadan wilde zó veel 'fans' op de foto met de student, die als twee druppels water lijkt op de ster van FC Barcelona, dat de politie genoodzaakt was om in te grijpen.