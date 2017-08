Goud voor Sanne Voets op Europees kampioenschap para-dressuur

Frank Hosmar won eveneens goud in zijn klasse (Grade 5). Nicole de Dulk won zilver in de klasse Grade 2.

Bondscoach Joyce Heuitink is lyrisch: ,,Niet te geloven dit is echt fantastisch. Ik wist wel dat Sanne en Frank echt in vorm zijn, maar de concurrentie is sterk. Ik heb goede hoop voor morgen."