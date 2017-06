Griekspoor kan niet stunten in Rosmalen

Griekspoor, de nummer 282 van de wereld, deed op een wildcard mee op het grastoernooi in Rosmalen. Tegen Pospisil, de mondiale nummer 82, begon de Haarlemmer direct met een break. Pospisil sloeg snel terug, waarna beide spelers hun eigen service tot 5-6 (in het voordeel van de Canadees) wisten te behouden. Pospisil sloeg in de twaalfde game toe. Griekspoor werkte drie setpunten weg, maar op de vierde was het raak: 5-7.

In de tweede set was het beeld eenzijdiger en liep Pospisil snel weg bij Griekspoor, die ruim een jaar terug nog op plaats 515 van de wereldranglijst stond.

Het was voor Griekspoor zijn tweede deelname aan een ATP-hoofdtoernooi. In februari deed hij mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. Daarin was de Luxemburger Gilles Müller in de openingsronde met 6-3 6-2 te sterk.