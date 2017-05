Griekspoor krijgt wildcard voor grastoernooi van Rosmalen

De twintigjarige Griekspoor mocht in februari ook al meedoen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament, waarin hij in de eerste ronde ten onder ging tegen de Luxemburger Gilles Müller. Griekspoor is op de wereldranglijst, na Haase, de beste Nederlander. In een jaar tijd steeg de Haarlemmer van plaats 515 naar plaats 296.