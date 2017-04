Grote belangen bij degradatiekraker tussen Achilles '29 en FC Dordrecht

Geen vooruitgang

De voormalig amateurclub uit Groesbeek eindigde achtereenvolgens op plek 20, 18 en 15 in de Jupiler League. Dit seizoen gaat het een stuk minder op Sportpark De Heikant. Na achttien speelronden stond Achilles '29 roemloos onderaan in de Jupiler League, met slechts vijf punten en liefst 47 tegengoals. ,,Ik dacht dat we ons dieptepunt al hadden bereikt, maar we zijn nog dieper gezakt. Ik heb van alles geprobeerd, maar we zien geen vooruitgang. Van mij mag ook een ander het doen, maar ik ben wel strijdbaar. We geloven namelijk nog steeds in een goed einde van Achilles, maar er moet een en ander gaan gebeuren. We hebben vaker met dit bijltje gehakt en we zijn nog niet weg," sprak Achilles-trainer Eric Meijers in december. Begin februari (na speelronde 23) was het gat tussen Achilles '29 en FC Dordrecht nog altijd 12 punten, maar na het afgelopen paasweekend is het gat nog slechts 3 punten.



,,Wij zijn net Jezus. We zijn uit de dood herrezen. Hier staat een trotse trainer. In vier dagen tijd halen we zes punten. We zijn weer terug in de competitie, maar we hebben nog helemaal niets. We waren al tien keer afgeschreven, maar ik denk dat het nu echt loos gaat," sprak Meijers na het zo succesvolle Paasweekend voor Achilles '29, waarin het zes punten inliep op FC Dordrecht.