Haase en Bertens vandaag in actie op US Open

Asensio redt punt voor Real Madrid in spektakelstuk tegen Valencia

0:24 Real Madrid is al in de tweede speelronde van de Spaanse competitie tegen puntenverlies aangelopen. De regerend kampioen wist in eigen stadion niet te winnen van Valencia: 2-2. Real speelde zonder Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos, die allebei nog zijn geschorst.