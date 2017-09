Haase en Middelkoop stomen door naar kwartfinale in New York

Darter Stompé krijgt 150 uur werkstraf voor belastingfraude

14:25 Darter Co Stompé en zijn vrouw Daniëlle zijn door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot werkstraffen van respectievelijk 150 en 190 uur voor valsheid in geschrifte en het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes voor de omzet- en inkomstenbelasting. Daarnaast kregen beiden een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van drie maanden.