Haase en Middelkoop stranden in kwartfinale US Open, Rojer wel door

Robin Haase en de Bredanaar Matwé Middelkoop zijn er niet in geslaagd de halve finales van het dubbelspel op de US Open te bereiken. Het Nederlandse koppel verloor in de kwartfinale van de Spanjaarden Feliciano Lopez en Marc Lopez: 4-6 5-7.

Haase en Middelkoop speelden voor het eerst dit seizoen samen op het grandslamtoernooi van New York. In de eerste ronde verraste het duo met een zege op het als derde geplaatste Franse koppel Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut.

Haase werd op de US open in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de Brit Kyle Edmund, in drie sets: 6-3 7-5 6-3.

De Nederlander Jean-Julien Rojer bereikte met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau wel de halve eindstrijd op de US Open. Het als twaalfde geplaatste duo gunde Jamie Murray en Bruno Soares slechst drie games: 6-1 6-2. De Schot en Braziliaan waren de nummers vier van de plaatsingslijst van de laatste grandslam van het seizoen.

Rojer en Tecau staan voor een zware opgave in de halve finales. Ze moeten het dan opnemen tegen Henri Kontinen en John Peers. De Fin en Australiër zijn als eerste geplaatst in New York.