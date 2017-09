Haase kopman in Davis Cup tegen Tsjechië

De inzet van 15 tot 17 september in Den Haag is een plek in de wereldgroep. Een meevaller voor Oranje is dat Tomas Berdych zich heeft afgemeld voor de ontmoeting op het gravel van het Zuiderpark. Ook Radek Stepanek doet niet mee.



Nederland speelde in de geschiedenis zesmaal tegen Tsjechië en wist alleen de eerste ontmoeting in 1925 te winnen. In aanloop naar de zevende editie is de Robin Haase, voorzichtig. Met Jiri Vesely, de nummer 55 van de wereld, heeft Tsjechië nog een niet te onderschatten troef in de ploeg, stelde de Hagenaar eerder op de website van de KNLTB. ,,Daarachter zit een aantal jongens dat zou kunnen spelen, zoals Lukas Rosol en Adam Pavlasek."