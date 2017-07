Haase kraakt dubbelpartner na uitschakeling Wimbledon

Voor de camera van Ziggo Sport was Haase na hun nederlaag in de eerste ronde op Wimbledon op het Duits/Oostenrijkse koppel Petzschner/Peya duidelijk. ,,Ik heb een goede wedstrijd gespeeld. Ik zeg voornamelijk ik. Je speelt altijd samen, er is niemand fout. Maar er komt toch wel een maar: het was wel heel lastig winnen vandaag. Mijn partner kon bijna geen één return goed spelen. Dan wordt het lastig. Toch hadden we kansen en hebben we vijf sets gespeeld.”



Haase dubbelt de laatste tijd vaker met Inglot. Voor Wimbledon haalden ze samen nog de halve finale op het toernooi in Eastbourne. In Rosmalen en op Roland Garros waren er nederlagen in de eerste ronde.