Haase met opgeheven hoofd naar huis

Voor Haase was het de eerste keer dat hij in de halve eindstrijd van een Masterstoernooi stond. Hij speelde een keer eerder tegen Federer. Destijds, in 2012 in het kader van de Daviscup, verloor hij ook. Federer won dit jaar al twee grandslams, de Australian Open en Wimbledon.



In de eerste set brak Federer zijn opponent een keer vaker, twee tegen één. In het tweede deel gaven de spelers elkaar niets toe. Pas bij 5-5 in de tiebreak nam de voormalig en wellicht toekomstig nummer één van de wereld afstand.