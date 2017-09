Haase/Middelkoop naar tweede ronde op US Open

RKC-directeur Frank van Mosselveld was donderdag pas laat thuis

1 september Ook dit jaar was de gekte weer compleet op de laatste dag dat de transfermarkt open was. Bij RKC Waalwijk viel het best mee met de hectiek, al werd het voor het Frank van Mosselveld toch nog een latertje. De algemeen directeur ging donderdag pas om half twaalf ’s avonds naar huis.