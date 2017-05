Haase na verrassend slot winnaar Melkhuisje Masters

Achilles Veen uitgeschakeld in nacompetitie

16:44 HEEMSKERK - Achilles Veen komt ook in het nieuwe seizoen uit in de hoofdklasse. De Veeners verloren zaterdag ook het tweede nacompetitieduel tegen ODIN’59. Het werd in Heemskerk 2-1 voor de thuisclub. Dinsdag had Achilles Veen thuis al met 0-1 verloren.