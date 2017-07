Haase ondanks vier matchpoints uitgeschakeld in halve finale Gstaad

Ondanks dat hij vier keer op matchpoint kwam, is Robin Haase er niet in geslaagd om de finale te bereiken van het ATP-toernooi in Gstaad. Op het Zwitserse gravel tenniste de dertigjarige Hagenaar een goede partij maar de Duitse qualifier Yannick Hanfmann trok in drie sets aan het langste eind: 3-6 7-6 (6) 7-6 (4).