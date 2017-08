Haase plaatst zich voor halve finale in Canada

Lars Boom slaat dubbelslag in BinckBank Tour

17:10 Vlijmenaar Lars Boom wist vrijdagmiddag de vijfde etappe van de BinckBank Tour te winnen. Na een aanval kwam de renner van LottoNL Jumbo als eerste in Sittard over de finish. Boom bleef wereldkampioen Peter Sagan en olympisch kampioen Greg van Avermaet voor en pakte de leiding in het klassement.