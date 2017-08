Haase stuit op vervanger Berdych in Montreal

Berdych trok zich enkele minuten voor het duel met Basilasjvili terug met een ribblessure. Escobedo, de in de kwalificaties uitgeschakelde nummer 85 van de wereld, had slechts vijf minuten om zich voor te bereiden op het duel en op te treden als vervanger van Berdych. Ondanks de korte voorbereidingstijd verving Escobedo de Tsjech met verve en versloeg hij Basilasjvili in twee sets. Haase plaatste zich maandag al voor de tweede ronde met een knappe zege op de Spaanse nummer 23 van de wereld, Albert Ramos-Vinolas (6-3 en 6-3).

Thiem

Voor één van de favorieten in Montreal, Dominic Thiem, is het toernooi in Montreal al voorbij. Hij liet zich in de tweede verrassen door Diego Schwartzman (6-4, 6-7 en 7-5). De Argentijn kwam in de beslissende derde set knap terug na een achterstand van 5-2. Hij overleefde vier wedstrijdpunten. Thiem was vrijgeloot voor de eerste ronde.