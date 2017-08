Haase stunt tegen Dimitrov en bereikt kwartfinales in Montreal

De zege van de Hagenaar was verdiend. In de eerste set won Haase zijn opslagbeurten overtuigender dan Dimitrov en liet hij meerdere breakkansen onbenut. In de tiebreak sloeg de mondiale nummer 52 alsnog toe. Dimitrov herpakte zich in de tweede set en plaatste op 4-4 de beslissende break. Haase hield zijn hoofd erbij en trok het initiatief in de beslissende set naar zich toe: 6-1.

Het was voor Haase zijn eerste zege in het profcircuit op de 26-jarige Dimitrov, die in Montreal als zevende was geplaatst. Beide vorige ontmoetingen waren in 2014. Zowel in Indian Wells als in Brisbane was Dimitrov toen in twee sets te sterk voor de Nederlander.