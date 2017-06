Haase tegen Tiafoe in eerste ronde Wimbledon, Bertens loot Cirstea

Mocht Haase de eerste ronde doorkomen dan staat er mogelijk een pittig treffen op het programma tegen Alexander Zverev. Het Duitse talent staat in de eerste ronde tegenover de Rus Evgeni Donskoi.



Haase is de enige Nederlander in het enkelspel voor mannen. De dertigjarige Hagenaar kwam bij het grandslamtoernooi in Londen nooit verder dan de derde ronde. Dat was in 2011.



Titelverdediger Andy Murray begint maandag tegen een qualifier of een lucky loser. Zevenvoudig kampioen Roger Federer opent tegen Alexander Dolgopolov. Rafael Nadal zit aan de andere kant van het schema en een droomfinale tussen de twee rivalen is dus mogelijk.