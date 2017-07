Haase wint van Goffin en staat in de halve finale van Gstaad

Barça-voor­zit­ter: Spelers bepalen zelf of ze weg willen

11:50 Nog geen twee weken geleden riep Josep Maria Bertomeu dat Neymar Barcelona niet zou verlaten. De voorzitter klinkt nu een heel stuk milder. ,,Spelers bepalen zelf of ze willen gaan of niet'' zei hij in een interview met The New York Times.