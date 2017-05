Haase zondag al aan de beurt in Parijs, Hogenkamp tegen Jankovic

Haase staat 46ste op de mondiale ranking, De Minaur is de nummer 234 van de wereld. Hij is pas achttien jaar en geldt als groot talent. Mocht Haase winnen, dan is mogelijk topfavoriet Rafael Nadal zijn opponent in de tweede ronde op Roland Garros. De Spaanse negenvoudig winnaar treft in de eerste ronde de Fransman Benoît Paire.

Bij de vrouwen zijn voor de eerste keer sinds 2012 drie Nederlandse speelsters in het hoofdtoernooi in Parijs actief. Richel Hogenkamp en Quirine Lemoine voegden zich vrijdag bij Kiki Bertens, die als achttiende is geplaatst.