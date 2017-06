Halep krijgt kans op revanche verloren finale 2014

Beide vrouwen begonnen slordig aan de wedstrijd. Met name Pliskova had moeite met haar service en maakte veel fouten. Halep profiteerde en won de eerste set.



In het tweede bedrijf verschoof het momentum naar de lange Tsjechische. De service van Pliskova ging beter lopen en ook het aantal fouten liep terug. Het leverde haar setwinst op.



In de beslissende set kwam Halep vroeg op voorsprong. De Roemeense liep uit naar 4-1. Pliskova knokte zich terug tot 4-3, maar Halep benutte bij een stand van 5-3 het eerste matchpoint.



Halep kan revanche gaan nemen voor de finale van Roland Garros in 2014. Ze verloor toen in drie sets van Maria Sjarapova. Zaterdag is de verrassing van het toernooi, Jelana Ostapenko, de tegenstandster van Halep.



Behalve toernooiwinst staat voor de Roemeense ook de nummer één positie op de wereldranglijst op het spel. Als Halep de finale wint neemt ze die plaats over van de Duitse Angelique Kerber.