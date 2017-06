Halep start met wildcard in Eastbourne

Halep, die verliezend finaliste was op Roland Garros eerder deze maand, trok zich vorige week nog met een enkelblessure terug op het grastoernooi van Birmingham. ,,Ik kijk ernaar uit om in Eastbourne te spelen'', reageerde de 25-jarige Roemeense. ,,Het deelnemersveld is heel sterk, dus dat geeft me de best mogelijke voorbereiding op Wimbledon.''