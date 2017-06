Heitinga coach hoogste juniorenteam Ajax

Gonçalves slaat toe in koninginnenrit

17:44 De Portugese wielrenner José Gonçalves heeft vandaag de koninginnenrit in de Ster ZLM Toer gewonnen. Na een zware etappe over 186 kilometer door de Ardennen won hij op de stuwdam van La Gileppe de eindsprint van medevluchter Laurens De Plus uit België.