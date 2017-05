Herlings mist maar net tweede zege in MXGP

TEUTSCHENTHAL - Jeffrey Herlings heeft zondag in de MXGP net naast de zege gegrepen in de Grote Prijs van Duitsland. De 22-jarige motorcrosser uit Oploo moest door zijn tweede plaats in de tweede manche op het circuit van Teutschenthal genoegen nemen met de tweede plek achter achtvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli.

De Italiaan was in de eerste manche tweede geworden achter Herlings en haalde net als de Brabander 47 punten. Door de winst in de tweede manche ging de zege in het eindklassement naar Cairoli, die ruim aan kop gaat in de stand om het wereldkampioenschap. Cairoli heeft 305 punten. Herlings is na een mindere start in de eerste paar GP's opgeklommen naar de zesde plek, op 84 punten van de Italiaan.

Herlings vocht in de eerste manche een fel duel uit met Cairoli en wist de gelouterde Italiaan af te troeven. In de tweede manche kwam Herlings bij de start achterop en moest hij in hij de achtervolging. Hij passeerde de Belgen Jeremy Van Horebeek en Clément Desalle en de Fransman Gautier Paulin, maar Cairoli bleef uit zijn greep. Glenn Coldenhoff eindigde door een zesde en zevende plaats 'overall' als zesde.

Slechte starts

,,Ik had energie verspild met twee slechte starts, dat is mijn laatste zwakke punt'', zei Herlings op NOS.nl. ,,Ik heb laten zien dat ik één van de snelsten ben, maar het moet allemaal samenkomen. De start is het laatste puzzelstukje.''

Herlings debuteert dit seizoen in de MXGP-klasse, na drie wereldtitels in de MX2-klasse in 2012, 2013 en 2016. Twee weken geleden won Herlings in Estland voor het eerst een grand prix in de koningsklasse.

MX2