Herlings valt uit in Zweden met motorpech

Voor Jeffrey Herlings kwam zondag in Zweden een einde aan een sterke serie in het WK motorcross. De KTM-rijder uit Oploo viel al na vijf minuten in de tweede manche van de MXGP-klasse uit met pech.

Volledig scherm Jeffrey Herlings © Ray Acher

Net nadat hij Tim Gajser voorbij was gegaan in de strijd om de 2e plaats, liep de ketting eraf. Herlings liet de motor ter plekke achter en sjokte gefrustreerd richting rennerskwartier.

GP-zege

Tot het mechanisch probleem was Herlings nog volop in de race voor zijn vierde GP-zege van het seizoen en zijn derde op rij na Lommel en Frauenfeld. In de 1e manche was hij als 2e geëindigd achter de Sloveen Gajser ondanks een matige start. In de WK liep hij daardoor weer 10 punten in op leider Toni Cairoli, die als 9e over de finish kwam op het circuit van Uddevalla.

Die winst was Herlings al snel weer kwijt. Cairoli maakte in Zweden een fletse indruk, maar liep met een 7e plaats in de 2e manche weer 14 punten uit op zijn rivaal uit Brabant. Met nog maar drie GP's te gaan, bedraagt het verschil 101 punten. Mogelijk wordt Cairoli - voor de 9e keer in zijn loopbaan - over 2 weken in de GP van Amerika wereldkampioen. Mogelijk kan Herlings op Amerikaanse bodem de beslissing nog een week uitstellen tot de Grand Prix van Assen.

4 punten

Herlings behield wel de 2e plaats in de tussenstand, maar zag de Fransman Gautier Paulin naderen tot op 4 punten. De Belg Clement Désalle staat 4e op 11 punten van Herlings. Van titelverdediger Tim Gajser, GP-winnaar in Zweden en de nummer 5 in het WK, heeft de Nederlander weinig meer te duchten.

Glenn Coldenhoff uit Best was in Uddevalla de best geklasseerde Nederlander: 5e in beide manches en 5e in de dagstand. In het klassement bezet Coldenhoff plaats 9.