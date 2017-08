Herlings voert KTM-polonaise aan in Lommel

Coldenhoff had de beste start van het hele pak. Ruim tien minuten reed de man uit Best aan de leiding. Die tijd had Herlings nodig om van de vijfde positie in de eerste bocht op te rukken naar het achterwiel van KTM-maatje Coldenhoff. De eerste aanval van Herlings kon Coldenhoff nog opvangen, de tweede was hem te machtig. Herlings toonde in het vervolg geen moment van zwakte. Seconde voor seconde vergrootte hij zijn voorsprong op de duellerende Coldenhoff en Cairoli.

Val Cairoli

Door een knullige val dreigde de Italiaanse koploper in de WK-stand nog zijn 2e plaats te verspelen aan Coldenhoff. Anderhalve ronde voor het einde herstelde de achtvoudig wereldkampioen de hiërarchie. Herlings was toen in geen velden of wegen meer te bekennen.

De 22-jarige rijder uit Oploo liep tien punten in op de Belg Clement Desalle (6de). In de tussenstand van het WK is Herlings nog drie punten verwijderd van de 2e plaats, die nog in handen is van de Waal. Herlings heeft later op de dag nog een manche om dat verschil weg te poetsen. Hij zei te hopen op een betere start dan in de openingsmanche.

Van der Mierden 19e