Dat gemengd dubbel in het proftennis, ik heb het nooit begrepen. Het wordt alleen gespeeld bij de vier grand slams en, sinds 2012 weer, op de Olympische Spelen. Het stiefkindje van het tennis, een echt bijnummer. Vroeger had het nog wel enige glans. Op de lijst van winnaars op Roland Garros prijken namen als Martina Navratilova, John McEnroe en Venus Williams. Kristie Boogert won het onderdeel met Menno Oosting, Manon Bollegraf met Tom Nijssen.



Maar op de deelnemerslijst van dit jaar prijken maar weinig bekende namen. Martina Hingis deed vanzelfsprekend mee, met de 43-jarige Leander Paes uit India. Vorig jaar de titel, nu in de eerste ronde eruit. En dat is nu net het punt. Omdat mannen en vrouwen het hele jaar niet trainen voor het gemengddubbel, is er van een ingespeeld koppel nooit spraken. Iedereen kan het toernooi winnen. Dat Navratilova in 2005 op 48-jarige leeftijd nog in de finale stond, zegt ook veel.