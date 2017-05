Het stikt van de Nederlanders op Roland Garros

Het petje met het logo van FC Den Bosch viel me op de tribunes van baan 8 als Bosschenaar natuurlijk direct op. Meteen daarna herkende ik ook het onvervalste Brabantse dialect. Ik zal u de stevige grappen over Jelena Jankovic besparen, maar ze werden smakelijk verteld. Het bleek te gaan om een vriendengroep uit Nistelrode die elke donderdag bij elkaar komt om te kaarten of te pokeren en van het verspeelde geld ieder jaar wat leuks gaat doen. Vorig jaar verregende hun trip naar Roland Garros ('Voor het eerst in 16 jaar werd er geen bal gespeeld, dat geloof je toch niet?’), dus is dit jaar de herkansing. Met een man of acht juichten ze voor Richel Hogenkamp, die bij haar debuut op Roland Garros haar eerste ronde wist te winnen van de Servische diva Jankovic. Daarna vertrokken ze naar baan 2 voor de partij van Kiki Bertens. Die ook keurig won.

Zo kom je op de eerste dagen op het park overal Nederlanders tegen. Met de trein of auto ben je er in een paar uur natuurlijk, de goedkoopste kaarten beginnen bij twee tientjes en Parijs is ook geen vervelende stad om een paar dagen rond te lopen.

Maar een Nederlandse ballenjongen, die verwacht je dan weer niet zo snel. Toch had Robin Haase er van de week één. Toen we in de hitte bij zijn partij zaten te kijken, zagen we dat de ballenjongens en –meisjes die zaten te wachten op hun beurt een hele tree water bij zich hadden. We besloten onbeschaamd om een flesje te vragen en begonnen aan een krakkemikkig half Frans, half Engels zinnetje. ,,Je kunt gewoon Nederlands tegen me praten, hoor”, zei de jongen. ,,Mijn moeder is Nederlands, ik spreek twee talen. Dus ik ben vandaag zeker voor Robin.” En ja, ook die kwam als winnaar van de baan.