Het verdriet van Atlético, de eerwraak van Robben

Door Victor-Jan Vanparijs

2016: Real Madrid- Atlético Madrid 1-1 (pen: 5-3)

Atlético stond voor de derde keer in de clubgeschiedenis in de finale van het kampioenenbal. In de competitie troffen beide teams elkaar dat seizoen al twee keer, met een gelijkspel en een nipte overwinning voor Atlético als resultaat. Onder impuls van Bale ging Real fel van start. De Welshman bediende Ramos, die binnenkopte. Ondanks buitenspel werd het doelpunt niet afgekeurd. Real was daarna heer en meester maar vergat om Atlético kopje onder te duwen. Na de rust vocht Atlético terug. Diego Simeone bracht Carrasco in de ploeg en dat loonde: de Belg bracht in de 79ste minuut zijn team langszij.

In de verlengingen leek Real een vogel voor de kat: Zidane had immers al zijn wissels opgebruikt en om de haverklap zeeg een van zijn spelers neer met krampen. Atlético vergat te profiteren en de Koninklijke haalde op karakter de strafschoppenreeks. Juanfran miste voor Atlético en de onvermijdelijke Ronaldo schoot de beslissende strafschop zelf binnen. Atlético vestigde in deze finale een record: het spelen van de meeste finales zonder ooit te winnen.

Volledig scherm Aanvoerder Cristiano Ronaldo met de trofee © Getty Images

2015: Juventus-Barcelona 1-3

Barcelona begon als uitgesproken favoriet en maakte die rol al snel waar: volle kracht vooruit en na 4 minuten mocht Buffon zich een eerste keer omdraaien. Iniesta bediende Rakitic die makkelijk binnentikte. Barcelona bleef druk zetten in een poging Juventus snel uit te tellen. De rest van de eerste helft was pompen of verzuipen voor De Oude Dame. Buffon weigerde zich gewonnen te geven en hield zijn ploeg staande. Juventus vond zijn tweede adem na de pauze en in de 55ste minuut maakte Morata gelijk. De Oude Dame speelde een kwartier op een wolk maar donderde er snel af toen Suarez Barcelona weer op voorsprong bracht. In blessuretijd werkte Neymar een tegenaanval secuur af en gaf Juventus de doodsteek.

Volledig scherm Xavi (l) en Iniesta vieren na de gewonnen finale tegen Juventus © ANP

2014: Real Madrid-Atlético Madrid 1-1, 4-1 na verlengingen

De finale van 2014 gaat de geschiedenisboeken in als de finale van Sergio Ramos. Bij een 0-1 voorsprong voor Atlético besloot Ramos in de 89ste minuut dat het welletjes was geweest. De Spanjaard kopte een hoekschop voorbij Casillas en leidde de pijnlijke doodstrijd van Atlético in.

Nog een kwartier hield Atlético het vol, maar een knotsgekke tweede verlenging werd een ware lijdensweg voor de Spaanse kampioen. Eerst Bale en daarna Marcelo maakten de pil voor de tegenstander extra bitter. Na een makkelijke penalty maakte Ronaldo de frustratie compleet. Het werd nog even grimmig toen ook Atlético-trainer Diego Simeone het veld op kwam. Het was uiteindelijk het laatste wapenfeit van een ontgoocheld Atlético. Voor Real was het de tiende overwinning in het kampioenenbal, de eerste sinds 2002.

Volledig scherm Sergio Ramos is door het dolle heen nadat hij Real op gelijke hoogte heeft gebracht © ANP

2013: Borussia Dortmund-Bayern München 1-2

Arjen Robben was in 2013 op zoek naar revanche voor zijn gemiste penalty van het jaar daarvoor. Het kostte Bayern de trofee. Robben was vastbesloten om tegen Dortmund zijn gram te halen. De eerste twintig minuten werden volledig gedomineerd door Dortmund. Bayern kwam goed weg toen Ribéry zelfs geen geel kreeg na een vuistslag. Robben kreeg drie goede kansen maar miste telkens. Ook Lewandowski kreeg een paar goede mogelijkheden, maar beide doelmannen hielden hun ploeg op de been en tijdens de thee stond er 0-0 op het bord.

Na precies een uur spelen bediende Robben Mandzukic bij de tweede paal: 0-1. Daarna hielp Dante Dortmund een handje toen hij onhandig zijn voet in de buik van Reus plantte in de het strafschopgebied: Gündogan faalde niet en gaf Dortmund weer hoop.

Bayern was daarna de betere ploeg en had geen zin in verlengingen. Uiteindelijk kreeg Robben zijn gelijk en scoorde het winnende doelpunt.

Volledig scherm Arjen Robben verschalkt Dortmund-doelman Weidenfeller © ANP

2012: Bayern München-Chelsea 1-1 (pen:3-4)

De finale van 2012 werd niet de finale van Arjen Robben. Tegen Chelsea kreeg hij geen ruimte en kon zo nooit echt in zijn spel komen.

Ook na de rust bleef Chelsea de boel dichtmetselen. Pas in de 83ste minuut konden de handen op elkaar voor een doelpunt van Müller. De buit leek binnen, maar de onvermijdelijke Didier Drogba dwong alsnog verlengingen af. Bayern kreeg nog een penalty die gemist werd door Robben.

In de strafschoppenreeks die volgde, miste Mata meteen voor Chelsea. Bayern kon de beker al ruiken. Dat was buiten Petr Cech gerekend die de strafschop van Olic stopte. Daarna trof Schweinsteiger ook nog eens de paal. Didier Drogba himself bracht The Blues in extase en bezorgde zijn club een eerste overwinning in de Champions League.