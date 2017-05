Hoe Manchester United met horten en stoten de finale van de Europa League bereikte

RSC Anderlecht - Manchester United 1-1, 13 april 2017

Manchester Unitd - RSC Anderlecht 2-1, 20 april 2017

Op bezoek bij Anderlecht is United vooral in de eerste helft dominant. Opnieuw is het Henrich Mkhitaryan die het belangrijke uitdoelpunt maakt voor zijn club. In de slotminuten geeft United de voorsprong uit handen. Door een harde kopbal van Leander Dendoncker is de uitgangspositie van de Engelsen ineens een stuk minder rooskleurig. Thuis in Manchester is er nog werk aan de winkel. Weer is het de Mkhitaryan die zijn elftal op voorsprong zet met zijn vierde goal in vier Europese wedstrijden. Na een mooie steekpass van Paul Pogba komt de bal via Marcus Rashford voor de voeten de Armeniër die in de korte hoek overtuigend raak schiet. Na een halfuur spelen zorgt Sofiane Hanni echter voor een exact gelijke stand. Kort voor tijd blijkt er nog meer pech voor United want Zlatan Ibrahimovic valt uit met een zware knieblessure. In de verlenging is het uiteindelijk de 19-jarige Marcus Rashford die voor het elftal van Mourinho de kastanjes uit het vuur haalt. Hij klopt in de 107de minuut met links Anderlechtdoelman Rubén Martínez.