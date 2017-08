Hogenkamp in eerste ronde uitgeschakeld op US Open

Een tamelijk zure nederlaag voor de Doetinchemse, die in New York door haar ranking (101) net geen kwalificatietoernooi hoefde te spelen en het met Rodionova (de nummer 134 van de wereld) zeker niet slecht trof bij de loting. Bovendien was er in de eerste set lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor Hogenkamp. Ze brak haar opponente meteen in de eerste game en kreeg daarna diverse mogelijkheden om er een dubbele break voorsprong van te maken. Die pakte ze niet, waarna ze op 4-3 zelf werd gebroken en bij 5-6 nog een keer.

De Nederlandse haalde vorig jaar de tweede ronde van de US Open en verliest dus punten. Als ze had gewonnen, was er een kans geweest dat ze in de tweede ronde op haar goede vriendin Kiki Bertens was gestuit. Zij speelt later maandag haar eersterondepartij. Lesley Kerkove is dinsdag de Nederlandse vrouw op de US Open.