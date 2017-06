Hogenkamp laat goede kans op kwartfinale Rosmalen liggen

Van Basten kijkt mee bij Confederations Cup

18:11 De FIFA zet op de Confederations Cup vol in op video-arbitrage. Op het afgelopen WK onder-20 in Zuid-Korea is er tijdens 52 duels 12 keer ingegrepen. De Confederations Cup geldt – ook wat betreft video-arbitrage – als een generale repetitie voor het WK van volgend jaar.