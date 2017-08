Hogenkamp naar finale in Leipzig

Hogenkamp, die als eerste is geplaatst in Duitsland, speelt zondag in de finale tegen de Poolse Magdalena Frech of de Oostenrijkse Julia Grabher. De Doetinchemse won eerder in 2017 de toernooien in Saint-Gaudens en Tunis. De eindstrijd in het Franse Croissy-Beaubourg verloor ze.