Hogenkamp verrast Jankovic bij debuut op Roland Garros

Hogenkamp bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Parijs. Met Jankovic trof ze een voormalig nummer één van de wereld, die op Roland Garros eerder drie keer de halve finales bereikt. De 32-jarige Servische is inmiddels afgezakt naar de 63e plaats op de wereldranglijst, maar dat is nog altijd 42 plaatsen hoger dan Hogenkamp. Die treft in de volgende ronde de winnares van de partij tussen de Belgische Elise Mertens en de Australische Daria Gavrilova.



,,Ik had even de bibbers in het begin, was te veel met haar bezig dan met wat ik zelf moest doen'', vertelde ze bij de NOS. Eenmaal gewend aan haar eerste optreden ooit in het hoofdtoernooi op Roland Garros slaagde ze erin - mede dankzij een goede opslag - Jankovic onder druk te zetten. Hogenkamp pakte de break in de vierde game (3-1) en brak nogmaal in de achtste game die meteen setwinst opleverde: 6-2. Na breaks aan beide kanten was het op 3-3 weer gelijk in de tweede set. Hogenkamp won daarna drie keer haar servicegame zonder ook maar een punt af te staan en benutte bij 6-5 op de opslag van Jankovic haar eerste matchpoint.



,,Dit betekent zo veel voor me, het is een beloning voor heel hard werken'', vertelde ze. Hogenkamp kende een moeilijk voorjaar, door een polsblessure en privézorgen; haar moeder, aanwezig in Parijs, is ernstig ziek. ,,Er ging zo veel door me heen, zelfs op matchpoint.''