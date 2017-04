Huntelaar lacht: Ik ben hier weleens geweest ja

Wanneer mijn terugkeer geslaagd is? ,,Als we een goede uitgangspositie hebben voor de wedstrijd volgende week in Gelsenkirchen. Hopelijk kan ik daar een rol in spelen.’’



Huntelaar oogt ontspannen en lacht vrolijk mee als de tolk van dienst herhaaldelijk in de fout gaat en de spits Jan-Klaas noemt. Over de vertrouwde omgeving zegt hij met een glimlach. ,,Ik ben hier wel eens geweest ja. Leuk natuurlijk om terug te zijn, voor de eerste keer met Schalke.’’ Maar een basisplaats zit er waarschijnlijk niet in. Trainer Markus Weinzierl zegt daarover: ,,Ik heb veel respect voor wat Klaas-Jan heeft gedaan voor Schalke. Ik stel altijd de spelers op met wie de kans op succes het grootst is. De laatste weken hoort Klaas-Jan daar niet bij. Ook omdat hij eerder dit seizoen geblesseerd is geweest.’’



Huntelaar is bezig aan zijn laatste seizoen in Duitse dienst. Maar of zijn toekomst in Amsterdam ligt, houdt hij in het midden. ,,Daar ga ik pas na het seizoen over nadenken. Eerst het seizoen met Schalke goed afmaken.’’