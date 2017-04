Huntelaar: Mooie ontvangst, maar verder niet genoten

Trappers verliest na zwak optreden van Moskitos Essen

13 april TILBURG - Na een zeer zwak optreden hebben de ijshockeyers van Destil Trappers donderdagavond verloren van Moskitos Essen: 4-7. Door de nederlaag in eigen huis staat het in de best-off-fiveserie in de halve finale om de Oberliga-titel 1-1. Dinsdag won Trappers nog knap in Essen. De wedstrijd van donderdag zullen de Tilburgers snel willen vergeten.