Ook in de derde set kwam de Spanjaard al snel een break voor, opnieuw met een winner met de forehand. Vooral op de servicebeurten van de Spanjaard kon Haase niets anders doen dan tegenhouden. Zo werd hij door Nadal alle hoeken van de baan opgestuurd. Het lukte de Nederlander de hele partij niet om een breakpunt te krijgen. Nadal benutte er vijf en dat was voldoende om de partij eenvoudig naar zich toe te trekken.



Haase zocht niet naar excuses. Met een knipoog: ,,Ik was in het begin veel beter. En toen was het inspelen voorbij.... Ik heb gevochten voor wat ik waard was. Maar hij is gewoon te goed. De eerste set was te snel voorbij. De tweede was van een goed niveau, daar ben ik echt tevreden over. In de derde set kwam ik één keer in de buurt van een break, toen ik 15-30 stond en een bal van mij uit en daarna in werd gegeven. Dus dat werd niet eens een breekpunt. Je kan wel denken over tactiek, maar hij bepaalt gewoon. Een mooi compliment van mijn coach Raymond Knaap was dat het publiek de wave inzette. En dat doen de mensen alleen als ze het een mooie partij vinden waarin twee jongens alles doen om te winnen.''