In Nice is het verdriet toch al in het voetbal verweven

Door Nik Kok

Als OGC Nice woensdagavond rond een uur of acht aan de warming-up begint voor het duel tegen Ajax in de voorronde van de Champions League, dragen de spelers shirts met daarop een boodschap aan Abelhak Nouri. Een fraai eerbetoon van de Franse club waar het nieuws over de hersenbeschadiging van de Ajax-speler ook al is ingeslagen. Ajax is niet langer meer de club waarvan buitenlandse opponenten met ontzag over praten vanwege de geweldige prestaties uit het verleden. Het is de club geworden waarvan ook buitenlandse journalisten zich afvragen of de knop is om te zetten na zoveel leed. In Nice lijkt Ajax wel de club van Nouri, de voetballer die niet meer opstond, en voor wie de hele voetbalwereld huilt.

Aanslag

OGC Nice weet wat verdriet is. Het is nog geen jaar geleden dat de club een ander fraai eerbetoon bracht middels een shirt. In de competitiewedstrijd tegen Stade Rennes droegen de spelers een shirt met daarop de namen van de 86 slachtoffers van de aanslag die ruim een jaar geleden werd gepleegd. Toen reed een man met een truck moedwillig mensen aan op de Promenade des Anglas. De namen van de doden zijn sowieso voor altijd verbonden met de stad. Op die beroemde Promenade, voor 2016 vooral de etalage van de jetset of finishplek voor de wielerwedstrijd Parijs-Nice, is een gedenkteken geplaatst.

De selectie van Ajax struinde er woensdagochtend, tijdens de traditionele wandeling die de club elke Europacuptrip maakt, langs. Ze konden zien dat de foto’s die erbij staan, nog vers zijn. De bloemen eromheen nauwelijks verwelkt, een kleine twee weken na de officiële herdenking op 14 juli. Op de Promenade staan nu in het midden rijen betonblokken. Als stille hoop dat er nooit meer zo’n aanslag zal plaatsvinden.

Voetbalgek