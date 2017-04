Inhaalduel in Vijfde Klasse eindigt in monsterscore van 40-0

Borgercompagnie begon de wedstrijd met slechts negen spelers. ,,We hebben elf geblesseerden en ook geen keeper meer", vertelde trainer Frits Spreen aan RTV Noord . Daardoor was de wedstrijd eigenlijk bij voorbaat al beslist, maar dat het zo'n grote uitslag zou worden had ook Spreen niet aan zien komen. ,,We hebben er maar geen schoppartij van gemaakt. De deur stond wagenwijd open bij ons, maar dit heb ik als trainer nog nooit meegemaakt."

Hut scoort zeventien keer

Harold Hut, de spits van PJC, was topscorer van het duel met liefst zeventien doelpunten. PJC heeft door de ruime zege van gisteravond nu een doelsaldo van plus 118 (144 voor, 26 tegen). ,,Ik heb in de rust gezegd dat we in de tweede helft zo door moesten gaan als in de eerste 45 minuten." Dat lukte niet helemaal. In de eerste helft scoorde PJC 21 keer, na rust kwamen er nog 19 treffers bij.



PJC, dat speelt op Sportpark Burgemeester Broekhoven in Nieuwe-Pekela, is koploper in de Vijfde Klasse F met twee punten voorsprong op SPW. Borgercompagnie, de club uit een klein dorpje ten westen van Veendam, staat op een tiende plek in de Vijfde Klasse F, waarin veertien ploegen uitkomen. Borgercompagnie heeft sinds afgelopen zomer weer een standaardelftal. PJC verloor afgelopen zondag nog op eigen veld met 2-5 van Bareveld.