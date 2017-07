Iniesta: Neymar moet zich uitspreken

De Braziliaan wordt al de hele zomer in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain. Die club zou bereid zijn met het duizelingwekkende bedrag van 222 miljoen euro over de brug te komen.



,,We zouden willen dat de media ons niet voortdurend naar Neymar vraagt", zei Iniesta op een persconferentie in Miami. ,,Ik denk niet dat Barcelona meer gebaat is bij ruim 200 miljoen euro dan bij de aanwezigheid van 'Ney'. Hij is één van de beste voetballers ter wereld en ik wil de beste spelers in mijn team."



De aanvoerder kreeg bijval van Luis Suárez. ,,Neymar zal naar buiten moeten treden. Wij zullen hem daarin moeten ondersteunen, ongeacht de beslissing."