Janssen en Dost vechten bij Oranje eigen titanenstrijd uit

Loyale Zoet voelt zich een beetje genomen door PSV, maar heeft geen zin in zwaar conflict

8:19 Jeroen Zoet had deze zomer zijn zinnen gezet op een nieuwe stap in zijn carrière. Twee jaar geleden verlengde de doelman zijn contract bij PSV tot midden 2019, met het idee om in juni, juli of augustus 2017 een transfer naar een buitenlandse club te maken.